В США признали проблемы с подготовкой украинских пилотов F-16

Подготовка украинских пилотов для истребителей F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение летчиков невелико. Об этом сообщило издание Defense News (DN) со ссылкой на американских чиновников.

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Отмечается, что одним из критериев отбора пилотов для обучение является знание технического английского языка. Из-за этого работать с F-16 может ограниченное число летчиков.

Нидерланды отложили поставку Украине истребителей F-16

По словам собеседников издания, в данный момент подготовку проходит около десятка человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обязаны поставить Украине «эскадрильи истребителей» в рамках соглашения о безопасности. Речь идет в том числе и о F-16.