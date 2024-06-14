МО РФ сообщило о поражении вертолетом Ми-35М укрепрайона ВСУ

Экипаж вертолета Ми-35М неуправляемыми авиационными ракетами уничтожил укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Север", в том числе были поражены опорные пункты и живая сила противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М успешно поразил опорные пункты и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск "Север". В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика", - говорится в сообщении.



Российский вертолет Ми-35М нанес удар по опорным пунктам ВСУ

В Минобороны РФ отметили, что далее экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.