CNN: ХАМАС "не имеет понятия" о судьбе живых заложников в Газе

Судьба 120 заложников, оставшихся в секторе Газа, имеет решающее значение для любой сделки, направленной на прекращение затяжного и кровавого конфликта между Израилем и ХАМАС. Но высокопоставленный представитель ХАМАС и член политического бюро Усама Хамдан сообщил CNN, что "никто понятия не имеет", сколько из них живы. По его словам, любая сделка по их освобождению должна включать гарантии постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из сектора Газа.

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В интервью в Бейруте он дал понять, что ХАМАС допускает скорое достижение договоренности о прекращении огня в Газе. Вместе с тем Хамдан сказал, что последнее предложение на столе переговоров - израильский план, о котором впервые публично объявил президент США Джо Байден в конце прошлого месяца, не отвечает требованиям группировки о прекращении войны.

"Если бы администрация Соединенных Штатов смотрела на ситуацию не только глазами Израиля, то мы бы могли вскоре прийти к соглашению", - сказал представитель палестинской группировки. По словам Хамдана, ХАМАС нужна "четкая позиция Израиля, чтобы принять прекращение огня, полный вывод войск из Газы и позволить палестинцам самим определять свое будущее, восстановление, (снятие) осады. "В этом случае мы готовы поговорить о честной сделке по обмену пленными", - сказал представитель ХАМАС, добавив, что США необходимо убедить Израиль принять постоянное прекращение огня в рамках соглашения.



Поддерживаемый США план прекращения огня, одобренный Советом Безопасности ООН в понедельник, предусматривает поэтапный подход. На первом этапе будет заключено шестинедельное прекращение огня, в рамках которого часть заложников будет обменена на палестинских пленных, а израильские военные покинут населенные районы сектора Газа. Второй этап - окончательное прекращение войны и полный уход Израиля из сектора Газа, будет реализован только после дальнейших переговоров между двумя сторонами.

Но Хамдан сказал в интервью, что продолжительность прекращения огня является ключевым вопросом для ХАМАС, который обеспокоен тем, что Израиль не намерен выполнять вторую фазу соглашения. По его словам, прекращение боевых действий должно быть постоянным, и Израиль должен полностью уйти из сектора Газа.

Со своей стороны президент США Джо Байден заявил в четверг: он не уверен, что соглашение о прекращении огня будет достигнуто в Газе в ближайшее время, но добавил, что он не потерял надежды. Правительство Израиля решило не отправлять делегацию для дальнейших переговоров на фоне сохраняющихся разногласий, сообщил американскому телеканалу высокопоставленный израильский чиновник.

ХАМАС заявил ранее в среду, что продемонстрировал

"необходимый позитив" в отношении переговоров о прекращении огня после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в добросовестности действий группировки.

Между тем в секторе Газа почти миллион человек - половина населения, были вынуждены покинуть свои дома за последний месяц после расширения военной операции Израиля в Рафахе, говорится в докладе Норвежского совета по делам беженцев.