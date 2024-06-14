США передадут Киеву новые ЗРК Patriot и «эскадрильи истребителей»

Владимир Зеленский заявил, что США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят «эскадрильи истребителей», куда войдут не только F-16, но и другие самолёты.

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Об этом он написал в соцсети Х, передаёт РИА Новости.

По словам Зеленского, соглашение предусматривает поставки и других необходимых видов вооружений, а также их совместное производство.

Зеленский счел риски для Украины «фигней»

Ранее Зеленский заявил, что часть новых систем ПВО для Украины появится в ближайшее время.

Также поступала информация, что Италия планирует поставить Украине системы ПВО Samp-T.