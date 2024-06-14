В Пентагоне обнаружили переплату за оружие для ВСУ

Аудит расходов Пентагона на поддержку Украины выявил завышение цен на оружие для Вооруженных сил страны (ВСУ) еще на на $1,9 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет генерального инспектора американского оборонного ведомства.

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«Выявление в нашей выборке дополнительных оборонных статей с завышенной стоимостью на 1,9 миллиарда долларов, помимо ранее объявленных 6,2 миллиарда долларов, показывает, что министерство и его структуры не смогли полностью реализовать политику, связанную с инструкциями генерального инспектора», — указано в отчете.



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В документе идет речь о той сумме в $6,2 млрд, которую обнаружили при аудите в 2023 году и из-за которой Пентагон получил возможность добавить некоторое количество поставленного Украине вооружения.

До этого в Белом доме заявили, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами расширит предоставление Киеву разведданных.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.