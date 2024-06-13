Украинские дроны-камикадзе атаковали российское село

Украинские дроны-камикадзе атаковали село Маломихайловка в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, первый беспилотник сдетонировал возле продуктового магазина. В результате пострадали четыре мирных жителя, двоих из них госпитализировали в городскую больницу областного центра.

«Ещё один беспилотник атаковал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом. В результате взрыва автомобиль полностью сгорел. Также посечены стоящий неподалеку автомобиль и забор частного домовладения», — написал губернатор.



Гладков подчеркнул, что на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в четверг, 13 июня, в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, пройти в специально возведенные в городе укрытия или спуститься в подвалы.