В Госдуме заявили о контроле Часова Яра на 70 процентов

Российские войска примерно на 70 процентов контролируют город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил депутат Государственной Думы (ГД), координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР) Виктор Володацкий в беседе с РИА Новости.

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«Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия. И исходя из этого, те остатки, которые есть в районе канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество ВСУшников. В этом районе сейчас идет бой», — рассказал Володацкий.



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Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что украинские военные начинают отступать из Часов Яра под Донецком. По его данным, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе снята. Он отметил, что многие военнослужащие переброшены на харьковское направление.