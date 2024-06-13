Разыскиваемый РФ глава «Грузинского легиона»* ВСУ заявил об отравлении

Командир воюющего на стороне ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили**, которого разыскивает Россия, заявил, что недавно пережил отравление ядовитыми веществами. Об этом сообщает Civil Georgia.

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По словам Мамулашвили, проблемы со здоровьем у него начались около четырех-пяти месяцев назад. Тогда он сразу обратился в клинику, но врачи не смогли определить причину воспаления различных органов у него. Позже его анализы отправили в Германию.

«Согласно полученному токсикологическому заключению, в организме Мамулашвили в избыточном количестве обнаружили три токсичных вещества: мышьяк, ртуть и олово. Врачи предположили, что отравляющие вещества он принимал с пищей, в виде порошка», — говорится в тексте.



Отмечается, что Мамулашвили уже прошел необходимое лечение и чувствует себя удовлетворительно, продолжая исполнять свои обязанности. Он указал, что это является уже третьим случаем его отравления.

*запрещенное в РФ националистическое подразделение

**внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов