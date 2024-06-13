Названа сложность для использования истребителей F-16 Украиной

Отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что западным истребителям F-16 будет тяжело взлетать с аэродромов Украины, так как они подвергаются российским обстрелам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Фабрика новостей».

По словам Старикова, истребители F-16 являются качественными, но «капризными» самолетами. В условиях обстрела или повреждений взлетной полосы, как уточнил экс-полковник, западные истребители будут испытывать сложности со взлетом. При этом старые советские модели, по мнению Старикова, лучше справляются в таких условиях.

«Если взлетно-посадочную полосу разгромить, то такие самолеты, как F-16, они вообще-то высококачественные, но они очень капризные, когда взлетно-посадочная полоса должна быть идеально чистая. Если посмотрите на F-16, у него под брюхом воздухозаборник, <…> поэтому должно быть чисто», — рассказал он.



Ранее Нидерланды отложили поставку Украине истребителей F-16 на осень.