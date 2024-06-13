США ответили на присутствие военных кораблей РФ на Кубе

Южное командование Вооруженных сил США сообщило, что в залив Гуантанамо была отправлена быстроходная подводная лодка USS Helena. Это является ответом на визит российских кораблей на Кубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

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Согласно утверждению командования, подлодка расположена на Кубе «в рамках планового визита». При этом в Associated Press добавили, что судно было отправлено в регион «в знак демонстрации силы». Там также сообщили, что флот США продолжает следить за учениями российский морских сил.

12 июня в Минобороны России сообщили, что несколько военных российских кораблей завершили учения и прибыли в порт Гаваны.