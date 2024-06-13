США ответили на присутствие военных кораблей РФ на Кубе
Южное командование Вооруженных сил США сообщило, что в залив Гуантанамо была отправлена быстроходная подводная лодка USS Helena. Это является ответом на визит российских кораблей на Кубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Согласно утверждению командования, подлодка расположена на Кубе «в рамках планового визита». При этом в Associated Press добавили, что судно было отправлено в регион «в знак демонстрации силы». Там также сообщили, что флот США продолжает следить за учениями российский морских сил.
12 июня в Минобороны России сообщили, что несколько военных российских кораблей завершили учения и прибыли в порт Гаваны.