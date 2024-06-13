США отправили на Кубу подводную лодку из-за военных кораблей России

США направили на Кубу подводную лодку USS Helena на фоне присутствия там российских военных кораблей. Об этом сообщило Южное командование ВС Штатов.

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«Подводная лодка ВМС США прибыла в залив Гуантанамо на Кубе, чтобы продемонстрировать силу, когда флот российских военных кораблей собирается на запланированные военные учения», — пишет агентство Associated Press.



Стала известна реакция Пентагона на российские корабли на Кубе

Однако командование ВС США утверждает, что судно USS Helena направили в залив в рамках планового визита.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни у кого нет повода для беспокойств из-за того, что российские корабли, носители ядерных боеголовок, вошли в порт Гаваны. Он подчеркнул, что военные учения — это нормальная практика в самых разных регионах мира, для всех государств.