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США отправили на Кубу подводную лодку из-за военных кораблей России

США направили на Кубу подводную лодку USS Helena на фоне присутствия там российских военных кораблей. Об этом сообщило Южное командование ВС Штатов.

США отправили на Кубу подводную лодку из-за военных кораблей России
© Министерство обороны Великобритании
«Подводная лодка ВМС США прибыла в залив Гуантанамо на Кубе, чтобы продемонстрировать силу, когда флот российских военных кораблей собирается на запланированные военные учения», — пишет агентство Associated Press.

Стала известна реакция Пентагона на российские корабли на Кубе

Однако командование ВС США утверждает, что судно USS Helena направили в залив в рамках планового визита.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни у кого нет повода для беспокойств из-за того, что российские корабли, носители ядерных боеголовок, вошли в порт Гаваны. Он подчеркнул, что военные учения — это нормальная практика в самых разных регионах мира, для всех государств.

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