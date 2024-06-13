Недоверие обещаниям Запада заставляет Россию укреплять свои позиции на Украине. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, если прекращение огня будет достигнуто, есть вероятность, что президент США Джо Байдена или украинский лидер Владимир Зеленский переизберется и решит начать новый конфликт.

«Вот почему у России сейчас есть стимул как можно сильнее укрепить свои позиции на Украине», — объяснил он.



В США заявили об устроенной для ВСУ ловушке под Харьковом

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт раскрыла желание Зеленского напрямую вовлечь НАТО в конфликт ради победы Киева. Она подчеркнула, что переговорная позиция Киева в настоящее время хуже, чем раньше, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят крах.