Россия устроила ловушку для ВСУ в Харьковской области, Украина теряет резервы и вооружения. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он указал, что недавно РФ «бросила украинцев в гигантскую ловушку», начав наступление под Харьковом и вынудив Украину «отправить туда все резервы».

«Теперь ВСУ пытаются проводить контратаки, в которых теряют резервистов», — сказал Риттер.



Говоря об этом, он провел параллель с Артемовском и Авдеевкой, где наиболее боеспособные группировки ВСУ принимали бой, но терпели разгромное поражение.

Напомним, что ВС России начали наступление в Харьковской области 10 мая. На прошлой неделе, 8 июня, военным РФ удалось занять более выгодные рубежи в районах сел Синьковка и Петропавловка, нанеся поражение четырем бригадам ВСУ.