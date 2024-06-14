Бойцы "Хезболлах" поразили ракетой броневик Humvee на севере Израиля

Вооруженная милиция "Хезболлах" провела операцию на юге Ливана, во время которой ее бойцы поразили ракетой бронированный автомобиль в поселении Йифтах на севере Израиля. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

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"Зафиксировано прямое попадание противотанковой управляемой ракетой в броневик Humvee, который находился у въезда в Йифтах, - отмечается в тексте. - В результате броневик загорелся, находившиеся в нем военные погибли и получили ранения".



Шиитские бойцы сообщили, что обстреляли скопление неприятельских сил в районе Иерон и механизированные патрули в Адамите, Адасере, Довиве и Нетуве. Как утверждается в сводке, противнику были нанесены потери.

Истребители израильских ВВС совершили ранее налет на форпост шиитской милиции "Хезболлах" в окрестностях населенного пункта Джаната на юге Ливана. Как сообщил телеканал Al Jadeed, один из ударов был нанесен по жилому дому, в результате погибли две женщины, 20 человек получили ранения. По его сведениям, налет был совершен с целью ликвидации одного из полевых командиров шиитских отрядов, его имя не сообщается.