Пентагон отказался передавать Украине Patriot из Польши

США не планируют отбирать у Польши зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы передать Украине дополнительные ЗРК. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

У него спросили, планируют ли США передать Украине Patriot из других стран.

«Я заявляю, что не будет изменений в покрытии Польши нашими системами Patriot. Я знаю, что об этом говорилось в публикации. Но там нет изменений в покрытии Patriot», — ответил Остин.



При этом, по его словам, Пентагон продолжает работать над вопросом поставок дополнительных ЗРК Украине и «делает все возможное, чтобы у нее имелись требуемые средства и США доставили их как можно скорее».