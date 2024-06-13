Остин назвал высший приоритет для Украины

Системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают оставаться высшим приоритетом для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"ПВО остается высшим приоритетом Украины. Я приветствую тех, кто прилагает все усилия, чтобы найти больше систем ПВО и средств перехвата", - сказал он, выступая в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной группы, занимающейся координацией поставок оружия и военной техники Украине.



Остин рассказал, что Нидерланды занимаются вопросами сборки и поставки Украине зенитного ракетного комплекса Patriot.

"Правительство Нидерландов обязалось предоставить многие основные компоненты и детали из собственных запасов и призвало других друзей Украины помочь с остальным", - добавил министр.



Он рассказал, что Швеция объявила "о своем крупнейшем военном пакете для Украины, который включает артиллерийские снаряды калибра 155 мм, ракеты типа AMRAAM, бронетехнику", а также летательные аппараты раннего предупреждения и управления. Италия отправит на Украину второй комплекс ПВО SAMP/T.