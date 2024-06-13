Российский солдат ворвался в окоп и в одиночку уничтожил до десяти военных ВСУ

Ефрейтор ВС России Евгений Мещеряков в одиночку уничтожил до десяти украинских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Мещеряков, действуя в составе группы, штурмовавшей украинский опорный пункт, одним из первых ворвался на позиции противника, занял выгодный рубеж и начал вести огонь. В результате были уничтожены до десяти человек личного состава ВСУ.

"Оставшиеся в живых украинские военнослужащие, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, покинули свои позиции и отступили", - отмечается в публикации.



Опорный пункт противника был взят без потерь с российской стороны. ВС РФ закрепились на новых рубежах и продолжают наступление.

Военные РФ уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали место сбора ВСУ при формировании второй линии обороны в зоне спецоперации. Потери украинской армии составили до 30 человек личного состава.

Координаты целей были предоставлены разведкой, после чего расчет РСЗО БМ-21 "Град" атаковали противника неуправляемыми 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами.