Более 300 тысяч военных НАТО находятся в высокой готовности

В НАТО заявили, что более 300 тыс. военнослужащих альянса находятся в состоянии высокой степени готовности, сообщает AFP. RT на русском

Состояние высокой степени готовности предполагает, что командиры НАТО могу развернуть эти силы в течение 30 дней. Газета.Ru

При этом представитель альянса на правах анонимности заявил, что у НАТО есть «пробелы в наступательных возможностях». Альянс сталкивается с нехваткой ключевых вооружений, таких как противовоздушная оборона (ПВО) и ракеты большей дальности. Lenta.ru