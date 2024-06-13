Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев заявил, что украинских пилотов начали массово отправлять в штурмовые отряды, сообщает «Царьград». По словам Лебедева, без поставок F-16 и другой техники у пилотов нет работы, но даже когда эти истребители появятся на Украине, проблемы не закончатся - в стране придется переделывать аэродромы.

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Лебедев сослался на свой источник в городе Александрия (Кировоградская область). Как отмечает «Царьград», военный аэродром Александрии активно использовался военной авиацией ВСУ. Источник Лебедева утверждает, что и обслуживающий персонал, и пилотов с этого аэродрома отправляют в штурмовые отряды из-за недостатка техники.

«У нас вертолетчики завыли», - процитировал Лебедев анонимного украинца.



Владимир Зеленский ранее заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. СМИ писали, что первые истребители Киев получит в июне-июле. Поставки самолетов Украине обещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Лебедев назвал F-16 незнакомой для украинцев и довольно сложной техникой. Кроме того, для этих истребителей потребуются более длинные взлетно-посадочные полосы. По мнению Лебедева, Украине придется либо переделывать свои аэродромы, тратя много времени и денег, либо уговорить Польшу пойти на огромный риск и запускать самолеты со своей территории.