Истинными жертвами конфликта на Украине являются Россия и русские, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор считает, что Украина в данном случае выступает в роли преступника. По его словам, Россия просто пытается восстановить правду.

Может, [Александр Ермак] (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) имел в виду наоборот: [Украина] — преступник, а Россия — жертва. На самом деле то, что творилось на Украине 30 с лишним лет, когда они уничтожали все русское, жертвой оказалась как раз Россия, которая не выдержала все это безобразие органов госвласти Украины, решила восстановить правду, — пояснил Цеков.

По мнению сенатора, Киев уничтожал русский язык, культуру и отечественную историю. Кроме того, как уточнил он, глава офиса президента Украины хочет продолжения боевых действий, чтобы больше заработать.

Ермаку зачем переговоры? Ему нужна война, тем более им обещают миллиарды, они на этом прилично зарабатывают — на воровстве. Их хозяева на этом тоже зарабатывают. Им окончание боевых действий не надо, — заключил Цеков.

Ранее сообщалось, что окружение президента Украины Владимира Зеленского встревожено ростом влияния Ермака. Чиновники отмечают, что Ермак сосредотачивает в своих руках все больше власти, и называют его «фактическим главой государства».