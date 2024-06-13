Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать поставки оружия Украине обязательными для стран-членов, даже если и будет принято, то ничего не изменит. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Вряд ли это что-то меняет. В НАТО есть страны, которые заявляли о нежелании принимать участие в этом процессе. Поставки оружия и так идут на Украину», — заявил представитель Кремля. Газета.Ru

Ранее Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для членов альянса. Их будет координировать генерал Кристофер Каволи. Ura.Ru