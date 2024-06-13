Солдат РФ в одиночку отправился на штурм опорника и сбил два дрона

Появились кадры героического боя одного российского солдата против ВСУ на земле и в воздухе на Купянском направлении. Звук пришлось убрать, потому что наблюдавшие за происходящим операторы русских БПЛА слишком эмоционально выражали одобрение товарищу.

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Началось все с того, что русский солдат остался в одиночестве, но не повернул назад, а продолжил наступление. Следом он был ранен в ногу взорвавшимся рядом FPV-дроном.

Боев дополз до деревьев и занял там удобную позицию. От огня с земли его защищала стоявшая вокруг подбитая бронетехника ВСУ, от атаки с воздуха - зеленые насаждения. Обеспечив себе относительную безопасность, солдат открыл огонь в сторону вражеского опорника, на штурм которого он отправился.

Вскоре прилетел еще один FPV-дрон и стал кружить, как комар, высматривая нашего солдата. Тот сбил беспилотник метким выстрелом из дробовика. Затем сбил второй. Что в этот момент творилось на наблюдательном пункте! Как только не называли нашего солдата! Самым скромным было: "Тигр!" Расправившись с дронами, солдат остался на позиции, постреливая в сторону противника и дожидаясь подхода эвакуационной группы.