Подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили два полевых склада с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. RT на русском

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, 2 пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». ТАСС

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 13 июня заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Газета.Ru