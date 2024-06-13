Пентагон занижает значимость проходящих в Карибском бассейне учений с участием кораблей российского военно-морского флота. О такой реакции оборонного ведомства США стало известно журналистам телеканала ABC. RT на русском

«Несмотря на то, что российские корабли регулярно заходят в порт Гаваны, эти учения являются откровенной провокацией, значение которой Пентагон старается преуменьшить», — говорится в сюжете. Lenta.ru

Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что после отправки кораблей ВМФ России в порт Гаваны США должны способствовать деэскалации конфликта на Украине. runews24.ru