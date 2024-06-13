«Не жалеют никого»: ВСУ начиняют детские игрушки бомбами в ДНР

Российский сапер рассказал телеканалу «Звезда», что ВСУ заминировали плюшевого зайца в одном из районов ДНР. По его словам, украинские военные организовали все так, чтобы игрушка взорвалась от нажатия на кнопку, с помощью которой заяц должен говорить фразу «я тебя люблю».

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Сапер отметил, что к кнопке игрушки был подведен электродетонатор. Мощность взрывчатки составляла примерно 16 килограммов в тротиловом эквиваленте.

«Противник не жалеет никого», - подчеркнул сапер.



Также он рассказал, что недавно столкнулся с минами шведского производства. По словам сапера, эти мины «с секретом», поэтому вдвойне опасны. Сейчас собеседник «Звезды» занимается зачисткой дорог от мин и неразорвавшихся боеприпасов между селами Парасковиевка и Новомихайловка в ДНР.

Ранее российский военный рассказал «Известиям», что во время отступления ВСУ заминировали дамбу на севере Харьковской области. Собеседник газеты заявил, что бойцы ВС РФ успели обезвредить заминированную дамбу и спасти местный поселок от затопления.