В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

Формирования Министерства обороны (МО) России доставили ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения и на аэродромы в рамках учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. Об этом сообщил начальник Управления генерал-лейтенант Игорь Колесников, заявление опубликовано в МО РФ.

«В ходе выполнения задач подвижные формирования 12-го Главного управления Минобороны России обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации», — сказано в публикации.



Отмечается, что совместно с коллегами из Белоруссии была проведена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении, а также подвеска авиационных средств поражения под самолеты носители.

На учениях нестратегических ядерных сил прошли электронные пуски

12 июня начальник Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что совместные с Россией учения нестратегических ядерных сил показали готовность войск республики к применению специального ядерного оружия. По его словам, «такие тренировки являются одним из способов повышения нашей готовности и нашего потенциала».