Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о праве Украины бить по России из F-16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, разрешено ли Украине бить по территории России с помощью западных истребителей F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я не буду вдаваться в разные аспекты и детали, скажу только, что Украина имеет право защищаться, а мы имеем право ей помогать», — ответил генсек альянса.



Столтенберг также поприветствовал снижение странами НАТО ограничений на удары по российской территории поставленным оружием.