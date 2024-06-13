США и Турция подписали контракт на поставку F-16

США и Турция подписали контракт на поставку партии американских истребителей F-16. Об этом сообщил канал TRT Haber со ссылкой на источник в Минобороны Турции.

© Lenta.ru

«Контракт на поставку подписан. Делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров», — заявил источник в беседе с телеканалом.



При этом на данный момент не известно количество истребителей, которые получит Анкара по условиям контракта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, разрешено ли Украине использовать F-16 для нанесения ударов по территории России.