Кэмерон назвал условие для прекращения ударов западным оружием по РФ

Западное оружие не будет применяться для нанесения ударов по России, если Москва выведет свои войска с территорий, которые Украина считает своими. Об этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил на брифинге для группы иностранных журналистов в Лондоне.

"Если в России [такие удары] вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска", - сказал он.



По мнению Кэмерона, "Украина обладает правом на самооборону, которое предполагает возможность применять свое оружие для ударов внутри своей страны и для [ударов] по российским войскам, группирующимся на границе".

Ранее Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации газеты The New York Times, решение вступило в силу 30 мая.

Украина подтвердила удары по России западным оружием

Как написал 31 мая в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО". По его словам, "это никакая не военная помощь", а "участие в войне" против РФ.