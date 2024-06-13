Стало известно, передаст ли Польша Украине свои комплексы ПВО Patriot

Варшава не намерена передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом в интервью радиостанции Radio Zet заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

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"Нет, определенно нет", - ответил он на вопрос ведущего о возможности передачи Украине этих ракетных систем.



По словам главы бюро, "передача целой батареи [Patriot] очень опасна" и "уменьшает безопасность Польши". Он подчеркнул, что эта система ПВО "необходима [Польше] для защиты инфраструктуры и группировок собственных войск".

В апреле о невозможности передать Украине свои системы Patriot заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.