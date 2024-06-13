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Польша не передаст Украине свои комплексы ПВО Patriot

Варшава не намерена передавать Киеву свои зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом в интервью радиостанции Radio Zet заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

Стало известно, передаст ли Польша Украине свои комплексы ПВО Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
"Нет, определенно нет", - ответил он на вопрос ведущего о возможности передачи Украине этих ракетных систем.

По словам главы бюро, "передача целой батареи [Patriot] очень опасна" и "уменьшает безопасность Польши". Он подчеркнул, что эта система ПВО "необходима [Польше] для защиты инфраструктуры и группировок собственных войск".

В апреле о невозможности передать Украине свои системы Patriot заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.