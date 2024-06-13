В Баку заявили о втором за сутки обстреле со стороны Армении

Подразделения Вооруженных сил Армении второй раз за день подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахичевани. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

"13 июня в 19:50 по местному времени (18:50 мск - прим. ТАСС) обстрелу из стрелкового оружия подверглись позиции азербайджанской армии в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики", - говорится в сообщении Минобороны.



Азербайджанская сторона приняла ответные меры, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций в нескольких других районах Нахичевани.