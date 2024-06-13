НАТО не считает применение оружия альянса, включая истребители F-16, на территории России эскалацией. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Вечерняя Москва

«Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией», - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, будет ли возможно использовать F-16 для ударов по территории России. ТАСС

Кроме того, генсек не смог подтвердить подготовку пилотов Вооруженных сил Украины для американских истребителей F-16 к концу лета этого года. Lenta.ru