Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог подтвердить подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для американских истребителей F-16 к концу лета этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Это огромное по своим масштабам мероприятие, и я бы соблюдал осторожность относительно сроков», — рассказал генсек Североатлантического альянса.



Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Киеву, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. По его словам, это делается для того, чтобы самолеты не стали мишенями для Российской армии.