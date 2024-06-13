Электронные ракетные пуски провели на учениях нестратегических ядерных сил РФ

Электронные ракетные пуски были проведены в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ходе учений военные отработали ракетные пуски по условным целям противника. Задачи выполнил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа.

Экипажи Военно-морского флота осуществили выходы в море в назначенный район патрулирования, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

В пресс-службе Минобороны России ранее сообщили, что начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. Будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в свою очередь уточнил, что в перспективе возможно изменение ядерной доктрины, это обусловлено вызовами со стороны США и НАТО.

Страны Запада все больше нагнетают обстановку, поэтому Москве важно поддерживать боеготовность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков