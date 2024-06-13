«Это позор»: в Раде оказались недовольны работой военкоматов Украины

В Верховной раде после скандала в Одессе рассматривается возможность сокращения полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов). Об этом заявил заместитель главы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, пишет ТАСС.

Ранее в Одессе произошла массовая драка между сотрудниками военкомата и врачами скорой помощи из-за нежелания военкомов отпускать водителя, пришедшего для уточнения данных. На кадрах, появившихся в соцсетях, можно увидеть, что в потасовке были задействованы около двадцати человек. При этом среди мужчин в военной форме и медиков также были люди в гражданской одежде с битами.

По словам Чернева, в настоящее время рассматриваются варианты, как избежать того, что произошло в Одессе.

«Один из вариантов - пока на уровне обсуждения - это передача функций ТЦК каким-нибудь гражданским органам. То есть, возможно, вывести из [состава] Вооруженных сил или министерства обороны», - пояснил он.



При этом коллега Чернева по комитету Федор Вениславский обратил внимание на то, что этот вопрос обсуждался только в чате комитета, а не официально на заседании.

На Украине сейчас проходит масштабная мобилизация, которая уже привела к тому, что Черниговский драматический театр принял решение о закрытии из-за призыва 34 сотрудников, в том числе актеров, а в киевском метро увеличены интервалы движения из-за нехватки персонала.

В свою очередь глава горноспасателей румынской провинции Марамуреш Дан Бенга рассказал, что тысячи украинцев бежали в Румынию через заснеженные горы, чтобы избежать мобилизации. Пограничники подчеркивают, что эти люди рискуют замерзнуть в горах или утонуть в реке Тисе, протекающей вдоль северной границы.