Посольство РФ опровергло слухи о вербовке студентов из Африки на СВО

Российское посольство в Нигерии назвало лживой информацию о якобы вербовке студентов из Африки в Вооруженные силы РФ для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине в обмен на продление виз. Соответствующее сообщение дипведомство разместило в своем Telegram-канале. Газета.Ru

«Посольство Российской Федерации вынуждено подчеркнуть, что подобные новости не только лживы, но и наносят вред российско-нигерийскому сотрудничеству в области образования, вводя в заблуждение многочисленных претендентов на получение стипендий или грантов, а также их партнеров, которые могут быть серьезно озабочены подобной ложью», — отмечается в сообщении. ТАСС

«Посольство заявляет, что нигерийские студенты не испытывают никаких затруднений в продлении их виз во время учебы в России. Многочисленные ассоциации нигерийских студентов в России не сообщали о проблемах в получении необходимых документов для продления их пребывания в стране», — утверждается в заявлении. Lenta.ru