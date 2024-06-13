В издании American Thinker считают, что президент России Владимир Путин «послал сигнал» США, отправив корабли российского военно-морского флота на Кубу.

В публикации говорится, что появление российских военных кораблей в Атлантике является ответом России на решение Вашингтона разрешить Киеву использовать западное оружие для ударов по России.

«Судя по всему, президент Владимир Путин шлёт нам сигнал», — подчёркивает обозреватель издания.



Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что после отправки кораблей ВМФ России в порт Гаваны США должны способствовать деэскалации конфликта на Украине.

Новый Карибский кризис? Зачем РФ отправляет корабли на Кубу

12 июня отряд российских военных кораблей завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл на Кубу.