Электронные ракетные пуски прошли в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении.



В Минобороны отметили, что личный состав, задействованный в учениях экипажей Военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования.

Ранее сообщалось, что ракетчики Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для «Искандера-М» на учениях нестратегических ядерных сил.