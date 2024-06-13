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МО: на учениях нестратегических ядерных сил прошли электронные ракетные пуски

Электронные ракетные пуски прошли в ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Осуществлены электронные ракетные пуски по условным целям противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что личный состав, задействованный в учениях экипажей Военно-морского флота, осуществил выходы в море в назначенный район патрулирования.

Ранее сообщалось, что ракетчики Ленинградского военного округа отрабатывают получение боеприпасов для «Искандера-М» на учениях нестратегических ядерных сил.