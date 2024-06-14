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В МО РФ заявили об уничтожении 87 украинских БПЛА над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 87 беспилотников над регионами России, из них 70 - над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.

В МО РФ заявили об уничтожении 87 украинских БПЛА над регионами РФ
© РИА Новости
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым", - сообщили там.

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Минобороны России