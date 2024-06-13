Спецоперация на Украине 13 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 июня 2024 года.

ВС России поразили дивизион ЗРК С-300 ВСУ ударом «Искандера-М»

Минобороны России обнародовало видеокадры поражения дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300ПТ противника в Полтавской области, сообщает «Лента.ру».

Это произошло при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Российской армией были уничтожены две пусковые установки и радиолокационные станции Вооруженных сил Украины.

Ранее удалось поразить девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

Российский расчет «Дуняша» ударил по командному пункту ВСУ необычным снарядом

Расчет буксируемой 122-миллиметровой российской гаубицы Д-30 поразил командный пункт противника на Купянском направлении, сообщает «Газета.ру».

Перед выстрелом военные РФ написали на снаряде поздравление с Днем России, адресованное Вооруженным силам Украины.

Командный пункт был обнаружен с помощью беспилотника.

ВСУ атаковали около 10 населенных пунктов Курской области за сутки

Противник атаковал около 10 населенных пунктов Курской области за сутки, сообщает ТАСС.

Были обстреляны села Гуево, Горналь и слобода Заолешенка Суджанского района, пункт пропуска «Теткино» и поселок Теткино, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал.

Сбросы боеприпасов с украинских беспилотников и атаки дронов-камикадзе зафиксированы рядом с поселками Медвежье и Теткино Глушковского района, села Горналь Суджанского района, пункта пропуска «Крупец» Рыльского района. Пострадавших нет.

Из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины в селе Горналь повреждено электрическое и газовое оборудование. Без электричества остались также жители населенных пунктов Гончаровка, Заолешенка и Куриловка.