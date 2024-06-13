Мобилизация: последние новости на сегодня 13 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 июня 2024, в материале «Рамблера».

Москалькова: Более 6 000 бойцов СВО были уволены по семейным причинам

Стало известно об одной из проблем, с которой сталкиваются российские солдаты, принимающие участие в специальной военной операции, сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова, сложности возникают именно с увольнением — прекращением контракта, по семейным обстоятельствам.

Омбудсмен отметила, что уже более 6 тысяч бойцов были уволены по семейным обстоятельствам. При этом каждая ситуация является спором аргументов, мотивов и причин.

Посольство РФ в Нигерии опровергло сообщения о вербовке студентов из Африки на СВО

Посольство России в Нигерии опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что студентов из Африки, в частности из Нигерии, принуждают сражаться на стороне РФ в ходе спецоперации в обмен на продление визы, сообщает ТАСС.

В этих статьях цитируется американское агентство Bloomberg, которое давно распространяет антироссийские фейки, заявило диппредставительство.

Отмечается, что «подобные новости не только лживы, но и наносят вред российско-нигерийскому сотрудничеству в области образования, вводя в заблуждение многочисленных претендентов на получение стипендий или грантов, а также их партнеров, которые могут быть серьезно озабочены подобной ложью».

На Урале на выставке трофеев в День России участникам СВО вручили награды

Участникам специальной военной операции вручили награды, сообщает ТАСС.

Это произошло в День России на выставке трофейной техники в Свердловской области. Около 20 военнослужащим ЦВО, отличившимся в ходе выполнения задач в зоне СВО, вручили государственные и ведомственные награды. Это медали «За заслуги перед Отечеством», Суворова, Жукова и «За воинскую доблесть».

Также семьям военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации, временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков вручил знаки отличия «Отважный» группировки войск «Центр» и листки боевой славы.