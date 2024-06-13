Ночью над Ярославской и Владимирской областями сбили четыре БПЛА
Минувшей ночью российские военные пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над территорией Ярославской области. Еще один БПЛА сбили над Владимирской областью.
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Отмечается, что националисты использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
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