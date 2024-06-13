Минувшей ночью российские военные пресекли несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над территорией Ярославской области. Еще один БПЛА сбили над Владимирской областью.

Российские дроны подбили западные танки Abrams и Leopard

Отмечается, что националисты использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

.