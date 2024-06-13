МО РФ сообщило о поражении техники и личного состава ВСУ у Часова Яра

Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка ВДВ поразили технику, опорные пункты и личный состав ВСУ у населенного пункта Часов в Яр ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава. Данная информация была передана на командный пункт Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты реактивных систем залпового огня "Град" нанесли удар по выявленным позициям противника, нанеся огневое поражение противнику 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами. Задачи требовали от десантников быстрого реагирования и максимальной собранности", - отметили в Минобороны.



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Расчеты РСЗО "Град" наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают скопления пехоты противника. "Артиллеристы ВДВ наносят огневое поражение ВСУ днем и ночью, не оставляя противнику не малейшего шанса на ротацию войск. Перезаряжание РСЗО "Град" расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям", - добавили в министерстве.