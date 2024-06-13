Украинский пленный помог российским бойцам эвакуировать раненого солдата ВСУ

Попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) помог российским бойцам эвакуировать из-под обстрела своего сослуживца. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты группировки Тихоокеанского флота с позывным Перец.

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По его словам, ночью на украинские позиции прибыло подкрепление из семи человек. Российские бойцы атаковали, в результате один украинский военнослужащий получил ранения, еще одного взяли в плен, остальные сбежали.

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«Так вот один из этих двоих помогал нам эвакуировать своего раненого сослуживца», — рассказал Перец. он подчеркнул, что боец ВСУ говорил «исключительно на русском языке».



В феврале взятые в плен в Авдеевке военнослужащие ВСУ помогли эвакуировать раненого российского бойца.