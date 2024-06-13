Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы интервью через профильное управление

Командиры всех уровней Вооруженных сил Украины, а также руководители армейских учебных заведений теперь должны согласовывать тезисы комментариев для представителей СМИ и интервью через управление стратегических коммуникаций ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Материалы, которые командиры собираются опубликовать в СМИ, необходимо направить на согласование в управление не позднее, чем за три дня до их обнародования.

Приказ о нововведениях в армии Украины был подготовлен управлением стратегических коммуникаций давно, однако подписан был недавно.