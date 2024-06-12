Правительство Украины рассчитывает использовать авиабазы в Румынии в качестве опорного пункта для размещения истребителей F-16, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. По его словам, Киев официально продвигает совершенно другую версию.

Это именно то, что они планировали с самого начала. Я думаю, что они не хотят, чтобы румыны нервничали, поэтому рассказывают всем эту историю о том, что будут переправлять самолеты из Румынии на Украину, затем вооружать их и только потом вводить в бой, — подчеркнул Меркурис.



При этом эксперт спрогнозировал, что будущее у истребителей и заграничных опорных пунктов нельзя назвать светлым. F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и авиабазы в Европе будут в конечном счете уничтожены, констатировал он.

Ранее американский политик Аджаму Барака предупредил, что истребители производства США, переданные киевским властям, при размещении на базах в странах Евросоюза станут законными целями для российских военных. При этом атаки ВС РФ приведут в действие статью 5 устава НАТО, напомнил он. В таком случае члены Альянса воспримут удары как нападение на Блок, заключил Барака.

До этого уральская компания «Форэс» объявила премию в размере 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16. Предприятие также будет выплачивать премии военным, которые подбивают танки, поставленные Украине странами Запада.