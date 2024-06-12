Столтенберг назвал условие вступления Украины в НАТО

Участники саммита НАТО в Вашингтоне заявят, что для вступления в альянс Украине придётся победить Россию, сказал генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран альянса в Брюсселе.

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«Нам надо убедиться в том, что Украина победит. Это минимальное условие для того, чтобы Украина стала членом альянса», — сказал Йенс Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.



По оценкам канцлера Германии Олафа Шольца, в ближайшие 30 лет Украина, вероятно, не станет членом НАТО.