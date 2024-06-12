Столтенберг: поставки оружия Киеву станут обязательными для стран НАТО
Поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО, их будут координировать командные структуры альянса под руководством генерала Кристофера Каволи. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы видели, что США 6 месяцев согласовывали дополнительную помощь Украине, мы также видим, что не все страны НАТО поставили оружие. Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО. Чем дольше идет война, тем важнее для нас предсказуемость, отчетность и справедливое распределение расходов", - сказал он.