В США высказались об отправке своих войск для защиты Украины

Соединенные Штаты не будут брать на себя обязательство использовать свои войска для защиты Украины в соглашении по безопасности с ней. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что благодаря этому соглашению США добиваются от Киева выполнения обязательств по реформам и контролю за конечным применением предоставляемых вооружений. Салливан подчеркнул, что Украина не обращалась к США с просьбой об отправке американских военных в зону конфликта. Он отметил, что поэтому это соглашение не включает в себя обязательств по использованию сил США для защиты Украины.

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В среду стало известно, что власти Украины и Соединенных Штатов 13 июня подпишут исполнительное соглашение о гарантиях безопасности. Согласно информации американской администрации, договор не содержит четких финансовых обязательств США перед Украиной и не затрагивает положения о взаимной обороне.