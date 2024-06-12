На Украине предрекли затухание конфликта после генерального сражения с ВС РФ

Конфликт между Россией и Украиной станет ослабевать после «генерального сражения» осенью 2024 года. К такому выводу пришел бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Осенью <...> все перейдет в затухание именно вооруженной борьбы», — спрогнозировал он.



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По мнению бывшего агента СБУ, в августе-сентябре текущего года в зоне проведения специальной военной операции (СВО) произойдет какое-то значимое военное событие, так называемое «генеральное сражение». Опираясь на разведданные, может начаться крупная операция, в результате которой боевые столкновения станут утихать, полагает Стариков.

«Эскалационная составляющая пойдет вниз», — сообщил экс-полковник.



В апреле бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предсказал, что территория Украины сократится на 50% к концу спецоперации. Согласно его прогнозу, Украине придется расстаться с Одессой, Харьковом, Николаевом и Днепропетровском.